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WärmewendeDas neue Heizungsgesetz kommt – und das steht drin

Lesezeit: 4 Min.

„Wir schaffen das Heizungsgsetz ab“, versprach Friedrich Merz 2025 im Wahlkampf. Nun, als Bundeskanzler, setzt er die Ankündigung mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (beide CDU) um.
„Wir schaffen das Heizungsgsetz ab“, versprach Friedrich Merz 2025 im Wahlkampf. Nun, als Bundeskanzler, setzt er die Ankündigung mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (beide CDU) um. IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Das Kabinett beschließt die neuen Regeln für Heizungen. Was bedeuten sie für Eigentümer und Mieter? Und was ist mit dem Klimaschutz? Ein Überblick.

Von Michael Bauchmüller und Nakissa Salavati

Das Heizungsgesetz wird abgeschafft, jedenfalls auf dem Papier. „Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt“, heißt es schon im ersten Artikel des neuen Gesetzeswerks, das am Mittwoch das Kabinett passiert hat: „Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Modernisierung der Wärmeversorgung in Gebäuden“. Damit ist das alte Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, Geschichte. Es kürzt sich jetzt „GModG“ ab. Aber verschwinden damit auch seine Pflichten, etwa zum Austausch von Heizungen? Sind künftig Heizkessel wieder die erste Wahl? Und zu welchen Kosten?

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