Stefan Rouenhoff ist wirklich nicht zu beneiden. Kaum hat er mit seiner Rede angefangen, da geht schon ein Raunen durch den Saal. Als Erstes muss Rouenhoff erklären, warum nur er da steht und nicht die Chefin. Er, der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und nicht sie, die Wirtschaftsministerin: Katherina Reiche. „Sie wäre auch wirklich gerne gekommen“, sagt Rouenhoff, doch im Saal erntet er nur höhnisches Gelächter. Vor ihm sitzen an die 200 Leute aus dem Heizungshandwerk, ihre Verbände haben zur „Wärmekonferenz“ geladen. 200 Leute, die gerne wissen wollen, was denn nun wird mit dem „Heizungsgesetz“. Die Stimmung hat aber nichts von Wärme, sie ist hitzig.