Wenige Gesetze haben das Land so in Wallung gebracht wie die Klimaschutzregeln für deutsche Heizkeller. Keine reinen Gas- und Ölkessel mehr, dafür Wärmepumpen, Fernwärme und viel erneuerbare Energie. Viele Hauseigentümer empfanden das als Bevormundung, weshalb die Koalition sich nun von einem Großteil der Regeln verabschieden will. Jeder soll seine Heizung so ersetzen können, wie er will. Nur die Brennstoffe sollen sich schrittweise ändern. Was bedeutet der Koalitionsplan für Eigentümer und Mieter? Wie viel kostet er, und was bringt er dem Klima? Ein Überblick.
BundesregierungWas der neue Heizungsplan für Haushalte bedeutet
Lesezeit: 5 Min.
Union und SPD nehmen teilweise Abschied von Habecks Gesetz. Die Regierung will wieder mehr Freiheiten in den Heizkellern. Doch schon zeigt sich: Manche dieser Freiheiten könnten für Verbraucher zum Nachteil werden.
Von Michael Bauchmüller und Nakissa Salavati, Berlin, München
