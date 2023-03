Von Michael Bauchmüller und Claus Hulverscheidt

Es wird ordentlich gehämmert rund um die deutschen Heizungskeller. "Wohn-Hammer", "Heizungs-Hammer", "Energie-Hammer" - das sind mittlerweile gängige Bezeichnungen für das Gebäude-Energiegesetz, das Bauministerin Klara Geywitz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorgelegt haben. Bei so viel Hämmerei wirkt der grüne Vizekanzler zunehmend genervt. "Zu sagen, wir wollen 2045 klimaneutral werden, Leute baut mal schnell noch ein paar Gasheizungen ein, ist einfach nicht möglich", sagte er am Dienstag in der ARD. "Das ist eine Lüge." Aber was genau planen die beiden Ministerien? Wie teuer wird der Austausch von Heizkesseln - und wer soll das alles bezahlen? Ein Überblick.