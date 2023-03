Kommentar von Stephan Radomsky

Jetzt ist also der Winter vorbei, zumindest nach Definition der Meteorologen. Und Robert Habeck (Grüne), der Bundesminister für Wirtschaft und Klima, nutzt die aufkeimende Frühlingsfreude und lässt wissen, dass von kommendem Jahr an nur noch Heizungen verbaut werden sollen, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien laufen. Ein entsprechender Gesetzentwurf, erarbeitet gemeinsam mit dem Haus von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), sei so weit fertig. So manchem Eigentümer dürfte da spontan wieder kalt geworden sein.