Heizkosten:Fernwärme bezahlt, Gas bekommen

Von Stephan Radomsky

Als der Brief ankam, dachte Ingrid Staupendahl, das könne nicht wahr sein. „Ich bin fast in Ohnmacht gefallen“, erzählt die Rentnerin aus Berlin. Für ihre Wohnung von nicht mal 80 Quadratmetern sollte sie mehr als 2200 Euro Heizkosten für das Jahr 2022 nachzahlen. Und nicht nur sie bekam so einen Brief. Wie sich herausstellte, bekamen auch ihre Nachbarn in dem Mietshaus in Spandau Post: „Manche hatten Rechnungen von 6000 Euro“, erzählt Staupendahl.