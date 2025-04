Von Thomas Fromm, München

Wenn Rüstungsunternehmen auf ein gutes Geschäftsjahr zurückschauen, dann kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass es für den Rest der Welt kein so gutes Jahr war. „2024 war ein sehr starkes Jahr“, sagt Bodo Koch, der Chef des Oberndorfer Waffenherstellers Heckler & Koch, an diesem Mittwoch. Und er spricht vom „höchsten Auftragseingang der Firmengeschichte“. In Zahlen bedeutet das: Ein Anstieg um fast 50 Prozent auf 426,2 Millionen Euro. Geopolitisch gesehen war es ein ziemlich turbulentes und sehr gefährliches Jahr. Ein Jahr der großen Aufträge.