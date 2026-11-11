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MeinungHaushaltslückenHöhere Steuern sind richtig – aber nur für Reiche

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Kommentar von Alexander Hagelüken

Lesezeit: 2 Min.

Yachten im Hafen von Monaco. 
Yachten im Hafen von Monaco. 
Foto: dpa

Deutschland steuert auf gigantische Finanzlöcher zu, warnen die Wirtschaftsweisen. Die Regierung sollte daher Subventionen streichen und ausgewählte Steuern erhöhen.

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Der Sachverständigenrat wurde in den 1960er-Jahren gegründet, um der Bundesregierung ökonomischen Sachverstand zu geben. Auch wenn Notwendiges politisch unpopulär ist. Nun identifizieren Monika Schnitzer und die anderen Wirtschaftsweisen ein Thema, das Aufmerksamkeit verdient: Die Regierung steht wegen hoher Ausgaben vor größeren Haushaltslücken. Die Mehrheit der Weisen traut sich, darauf eine notwendige Antwort zu geben, die politisch unpopulär ist: höhere Steuern. Allerdings kommt es darauf an, dass diese Maßnahme sozial gerecht gestaltet wird.

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SZ PlusVon Alexander Hagelüken, Claus Hulverscheidt, Berit Kruse und Roland Preuß

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