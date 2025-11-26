An den Abenden vor wichtigen Auftritten lässt sich Rachel Reeves gern noch Pizza liefern, selbst wenn sie ihr Dinner schon zu sich genommen hat, ein Ritual aus Aberglaube. Dazu trinkt sie mit ihrem Team ein wenig Wein. Am Mittwochmittag hätte sie die seltene Chance gehabt, sich auch am großen Tag selbst ein kleines Glas zu gönnen, im Parlament. Traditionell ist es dort den britischen Finanzministern, und nur ihnen, am Pult erlaubt, beim Vortrag ihres Haushaltsentwurfs, und nur da, Alkohol zu trinken. Es wurden zu solchen Anlässen in Westminster schon Whiskys, Gin and Tonics und Sherrys mit verquirlten Eiern serviert. Reeves aber bleibt lieber beim Wasser, als sie ihr Budget präsentiert. Zu ernst ist die Lage, für das Land und auch für die Politiker selbst.