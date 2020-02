Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) präsentiert heute in Wiesbaden den vorläufigen Haushaltsabschluss des Landes für das Jahr 2019. Nach der Kassenstatistik der Länder hat Hessen im Vorjahr einen kräftigen Haushaltsüberschuss erzielt. Demnach steht bei Einnahmen von knapp 30 Milliarden Euro unter dem Strich ein Plus von gut 1,5 Milliarden Euro in den Büchern. Für das Jahr 2019 hatte der Finanzminister angekündigt, auch 100 Millionen Euro alter Schulden des Landes zu tilgen.