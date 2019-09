Stuttgart (dpa/lsw) - Im grün-schwarzen Gezerre um einen neuen Landeshaushalt für die Jahre 2020/21 gibt es eine Einigung. Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz teilte am Montagmorgen der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit: "Wir haben an den Haushaltsplanentwurf in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Knopf dran gemacht." Ein Sprecher von Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) sagte, die Einigung werde in einen Regierungsentwurf gegossen, der am nächsten Dienstag (8.10.) ins Kabinett solle.

Die Ministerien hatten ursprünglich weitaus mehr Geld beantragt, als Finanzministerin Sitzmann für realisierbar hielt. Deshalb wurde hart verhandelt. Der neue Haushalt soll Ende des Jahres vom Landtag beschlossen werden. Schwarz sprach von mehr Investitionen in den Klimaschutz, für soziale Teilhabe, Verbesserungen bei der Bildung und Kinderbetreuung und einen Fokus auf den Wissenschaftsstandort Baden-Württemberg. Konkrete Summen wurden zunächst nicht bekannt. Die Sitzung der Haushaltskommission dauerte bis zum frühen Montagmorgen.