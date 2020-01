Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr einen Haushaltsüberschuss von 570 Millionen Euro erwirtschaftet. Dies ergibt sich aus dem vorläufigen Jahresabschluss, wie Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Freitag mitteilte. Der Überschuss resultiere vor allem aus höheren Steuereinnahmen infolge der nach wie vor guten wirtschaftlichen Lage in Schleswig-Holstein sowie aus Minderausgaben bei Personal, Verwaltung und Zinsen.

Heinold schlägt vor, mit den zusätzlichen Mitteln die Infrastruktur zu stärken. "Der Haushaltsabschluss gibt uns die Möglichkeit, den noch bestehenden Handlungsbedarf des "Impuls"-Programms sowie weitere Investitionen zu finanzieren", sagte sie. Solides Haushalten zahle sich aus; 2019 sei es zum fünften Mal in Folge gelungen, einen strukturellen Überschuss zu erwirtschaften.

Von den Altverpflichtungen der HSH Nordbank in Höhe von 450 Millionen Euro will die Finanzministerin wie im Haushalt 2019 vorgesehen rund 95 Millionen Euro tilgen und etwa 355 Millionen umschulden. "In der Abwägung, mehr zu tilgen oder mehr zu investieren, bin ich für Investitionen", erläuterte Heinold. "Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Weichen so zu stellen, dass wir den Sanierungsstau des Landes tatsächlich planbar und verlässlich abbauen." Da die Rahmenbedingungen schwieriger würden, sei es wichtig, eine gut gefüllte Infrastrukturkasse zu haben. Über die Verwendung der Überschüsse wird der Finanzausschuss des Landtags voraussichtlich noch im Januar entscheiden.