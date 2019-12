SPD will in NRW Milliarden-Investition auf Pump

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die SPD fordert, in Nordrhein-Westfalen ein Sofortprogramm für dringende Investitionen in Höhe von einer Milliarde Euro aufzulegen. Das kreditfinanzierte Sonderbudget solle über die NRW.Bank organisiert werden, schlug SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Mittwoch in Düsseldorf vor. Die Tilgung könne im Landeshaushalt über 20 Jahre gestreckt werden.

Das Investitionsprogramm ist ein Herzstück des Antragspakets, mit dem die SPD am Mittwoch nächster Woche in die letzte Lesung des Haushaltsgesetzes für 2020 ziehen will. Das Geld soll aus Sicht der größten Oppositionsfraktion unter anderem in den Breitbandausbau, die Digitalisierung von Schulen, Sanierung von Kitas sowie den Straßen- und Radwegebau fließen.

Darüber hinaus fordern die Sozialdemokraten in ihren Haushaltsanträgen komplette Elternbeitragsfreiheit für die Kitas, eine höhere Besoldung aller Grundschullehrer nach A 13 sowie 1000 statt 60 Talentschulen für sozial benachteiligte Kinder. Mehrere hundert Millionen Euro, die diese Forderungen zusätzlich kosten, könnten nach Berechnungen der SPD unter anderem durch "Sparstrümpfe der Landesregierung" gegenfinanziert werden.