Berlin (dpa/bb) - Dank sprudelnder Steuereinnahmen und guter Konjunktur kann Berlin auch im laufenden Jahr mit einem satten Haushaltsüberschuss rechnen. In einem sogenannten Statusbericht, den der Senat am Dienstag beschloss, geht Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) von einem Plus von 1,3 Milliarden Euro aus - bei einem Ausgabenvolumen von 28,6 Milliarden Euro.