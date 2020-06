"Egon", so nennt Familie Strebe den dicken schwarzen Schimmelfleck in ihrem Dachstuhl: Vater Christian deutet zielsicher mit dem Finger auf ihn, worauf seine Frau Christin nur hinterherschickt: "Galgenhumor". Was soll man auch sagen, wenn überall im Rohbau der Schimmelpilz wuchert? Wenn im Erdgeschoss so viel Wasser durch die Fenster tritt, dass sich Pfützen auf dem Fußboden bilden? Wenn man mit dem Generalunternehmer nur noch über den Anwalt kommuniziert? Wenn die wirtschaftliche Zukunft der Familie auf dem Spiel steht? Die Flucht in den Galgenhumor ist da offenbar eine Option.