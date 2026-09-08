Die Deutsche Bahn prüft, das imposante Gebäude in Leipzig von privaten Investoren zurückzukaufen. Der Preis wäre hoch für das Staatsunternehmen, das vor allem Geld für die Sanierung braucht.

Es gibt im Fußball das Tor des Jahres, es gibt die Sportler des Jahres, den Vogel des Jahres – und den Bahnhof des Jahres. Der wird alljährlich von der Allianz pro Schiene gekürt, einer Lobbygemeinschaft für eine bessere Bahn. Bereits 2011 war Leipzig an der Reihe, als „Europas größter Kopfbahnhof“, einem „architektonischen Meisterwerk“. In diesem Jahr könnte das Schmuckstück in Leipzig in anderer Hinsicht erneut in den Blickpunkt rücken.