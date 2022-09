Von Helena Ott

An diesem Mittwoch soll der Gesetzesentwurf zum geplanten Bürgergeld in der Regierung verabschiedet werden. Kurz vorher wird der Umgang mit Empfängern von Grundsicherung noch einmal kontrovers diskutiert. Neben der Erhöhung der Regelsätze um 50 Euro geht es dabei auch um die Sanktionen. In der Debatte zur Reformierung von Hartz IV kamen immer wieder Jobcenter-Mitarbeiter zu Wort, die konstatierten, dass Sanktionen häufig das letzte Mittel seien, um überhaupt persönlichen Kontakt zu ihren Kunden herzustellen. Viele, die selbst noch nicht mit Hartz IV in Berührung kamen, äußerten die Angst, Arbeitslose würden es sich ohne Sanktionen erst recht in der sozialen Hängematte bequem machen.