Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe (Archivbild)

Wenn Hartz-IV-Empfänger Vorgaben vom Jobcenter nicht erfüllen, drohen ihnen teils empfindliche Sanktionen: Bis zu 100 Prozent des Regelsatzes, der das Existenzminimum darstellt, dürfen gestrichen werden. Sanktionen in diesem Ausmaß schiebt das Bundesverfassungsgericht nun einen Riegel vor: Die monatelangen Leistungskürzungen, mit denen Jobcenter unkooperative Hartz-IV-Bezieher sanktionieren, sind teilweise nicht zulässig.

Danach sind Kürzungen bei Verstößen gegen die Auflagen um maximal 30 Prozent möglich. Die bisher möglichen Abzüge bei Verletzung der Mitwirkungspflicht um 60 oder 100 Prozent sind demnach verfassungswidrig, wie der Vizepräsident des Gerichts, Stephan Harbarth, verkündete. (Az. 1 BvL 7/16).

Andere Ausgestaltung von Sanktionen

Und auch wenn Kürzungen um 30 Prozent weiter zulässig sind - dieses Minderungen müssen in der Ausgestaltung abgemildert werden. In dem Verfahren ging es nicht um kleinere Verfehlungen wie einen verpassten Termin beim Amt, die mit einer zehnprozentigen Kürzung geahndet werden. Überprüft wurden auch nicht die besonders scharfen Sanktionen für junge Hartz-IV-Empfänger unter 25 Jahren.

2018 verhängten die Jobcenter etwa 904 000 Sanktionen, in gut drei Viertel der Fälle wegen nicht eingehaltener Termine.

Das Urteil geht zurück auf eine Vorlage des Sozialgerichts in Gotha. Die Richter in Thüringen hatten eines ihrer Verfahren ausgesetzt, um die Vorschriften vom Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen. In dem Fall musste ein Arbeitsloser mit 234,60 Euro weniger im Monat auskommen, weil er beim Jobcenter Erfurt ein Stellenangebot abgelehnt und Probearbeit verweigert hatte.

Der Hartz-IV-Satz für einen alleinstehenden Erwachsenen liegt derzeit bei 424 Euro. Zum 1. Januar steigt er auf 432 Euro.