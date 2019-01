25. Januar 2019, 19:20 Uhr Haribo Problembärchen

Das Familienunternehmen Haribo sieht gerade bei allen gesellschaftlichen Trends wie gesunde Ernährung, Tierwohl und Fairtrade ziemlich alt aus. Im Mittelpunkt aller Probleme steht der Goldbär.

Von Michael Kläsgen

Die Herren tragen Anzug und Krawatte, die Damen Businessdress, sie reden aber nicht über die Firmenstrategie, sondern über Goldbären, und zwar mit synchronisierten Kinderstimmen. Das ist der besondere Gag des neuen 25-sekündigen TV-Spots von Haribo. Am Ende lachen alle in der Firma, und für Haribo scheint die Welt für ein paar Sekunden wieder in Ordnung zu sein.

Die Reaktionen auf den Spot fallen ziemlich unterschiedlich aus und schwanken zwischen Lob und Häme. Es sieht nicht so aus, als wäre ...