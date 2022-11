Nach mehr als 35 Jahren in der Öffentlichkeit kursieren über Harald Schmidt alle möglichen Unwahrheiten. Er hat längst seine eigene Art gefunden, damit umzugehen.

Von Lea Hampel, Berlin

Man meint, nun wirklich einiges über diesen Mann zu wissen: begnadeter Unterhalter, eindeutig identifizierbarer Schwabe, mehrfacher Vater, das sind mit die wesentlichsten Dinge. Doch vieles, was man über den "Chefzyniker der Nation" zu wissen glaubt, das stellte Harald Schmidt am Mittwochabend auf der Bühne des SZ-Wirtschaftsgipfels fest, ist: ganz einfach falsch. Studienfach, Kinderzahl, das alles stand schon mal in einer unwahren Variante irgendwo; allein, dass man ihn als Schriftsteller bezeichnet, hält er trotz 14 veröffentlichter Bücher für ein Missverständnis.