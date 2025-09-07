Interview mit Harald Christ „Die Menschen erwarten, dass jetzt endlich investiert wird“ 7. September 2025, 16:34 Uhr | Lesezeit: 6 Min. |

Unternehmer Christ: „Mehr Optimismus wagen! Das sollte das Motto sein.“ (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Zusammenfassung Harald Christ übernimmt auf Bitten von Finanzminister Lars Klingbeil den Vorsitz eines neuen Investitions- und Innovationsbeirats.

Der Beirat soll Klingbeil dabei unterstützen, 500 Milliarden Euro aus dem neuen Sondervermögen sinnvoll auszugeben.

Christ warnt vor Miesmacherei und betont, dass die Menschen erwarten, dass jetzt endlich investiert wird und Verbesserungen spürbar werden.

Der Unternehmer Harald Christ war mal bei der SPD, dann bei der FDP. Jetzt soll er den Finanzminister dabei beraten, 500 Milliarden Euro möglichst sinnvoll zu verteilen. Also, wohin damit?

Interview von Bastian Brinkmann und Claus Hulverscheidt, Berlin

