Harald Christ ist eine Art Tausendsassa unter den Hauptstadt-Unternehmern. Er pflegt die Nähe zur Macht wie kaum ein anderer. Nun spürt er zwar den Aufschwung, sagt aber auch: Das ist alles sehr fragil.

Von Georg Ismar und Vivien Timmler, Berlin

Für Harald Christ ist die Sache schon frühmorgens klar. Auf keinen Fall werde sich der Koalitionsausschuss am Abend auf eine Senkung der Stromsteuer für alle einigen, Andeutungen des Kanzlers hin oder her. Im Haushalt fehle schlicht das Geld, das werde nicht kommen. Im politischen Berlin rechnen zu diesem Zeitpunkt noch so gut wie alle Beobachter mit dem Gegenteil. Seit einer Woche schwelt der erste Koalitionskonflikt, es muss dringend eine Lösung her. Es geht um die Glaubwürdigkeit der gesamten Regierung.