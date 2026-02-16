Die deutsche Containerreederei Hapag-Lloyd übernimmt den israelischen Konkurrenten ZIM Integrated Shipping Services. Der Vorstand habe eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, erklärte Hapag-Lloyd am Montagnachmittag in einer Ad-hoc-Mitteilung. Durch den Kauf stärkt das Unternehmen seine Position als einer der größten Container-Riesen weltweit. Für den Erwerb ⁠soll eine israelische Tochtergesellschaft von Hapag-Lloyd mit ZIM verschmolzen werden. Hapag-Lloyd zahlt einem Sprecher zufolge rund 4,2 Milliarden Dollar für das Unternehmen mit Sitz im ‌Mittelmeerhafen Haifa.

Mehrere Manager von Hapag-Lloyd seien am Sonntag auf dem Weg nach Israel gewesen, berichtete das Hamburger Abendblatt. Damit die Transaktion wirklich vollzogen werden kann, muss allerdings auch der Staat Israel zustimmen – und zwar, wie das Unternehmen schreibt, „auf Grundlage seiner in der Satzung von ZIM festgelegten Sonderrechte“. Unter dieser Bedingung werde mit einem Abschluss des Geschäfts bis ‌Ende 2026 ‌gerechnet.

ZIM ist die zehntgrößte Containerreederei weltweit, Hapag-Lloyd die Nummer fünf. Der Zusammenschluss würde Hapag-Lloyd diese Marktposition sichern, erklärte das Hamburger Unternehmen. Offiziellen Berichten zufolge betreibt ZIM 145 Schiffe, darunter 130 Containerschiffe und 15 Fahrzeugtransporter. Allerdings verfolgt das Unternehmen nach eigenen Angaben einen Asset-Light-Ansatz. Das bedeutet: Viele der Schiffe sind geleast und gehören dem Unternehmen nicht selbst. Hapag-Lloyd hätte nach Übernahme eine Flotte von mehr als 400 Schiffen, eine Kapazität von mehr als drei Millionen Standardcontainern (TEU) und ein jährliches Transportvolumen von mehr als 18 ⁠Millionen TEU.

Der Hamburger Hafenexperte Jan Ninnemann schätzt die Übernahme als strategischen Vorteil ein: Größere Flotten ermöglichten eine bessere Auslastung von Containerschiffen, dichtere Fahrpläne sowie effizientere Netzwerke. „Durch die Integration von ZIM würde Hapag-Lloyd seine Transportkapazität deutlich ausweiten und im globalen Ranking näher an die viertplatzierte Cosco heranrücken.“‌

Der Betriebsrat von ZIM soll zum Streik aufgerufen haben

Die Übernahme kam keineswegs überraschend, schon länger wurde in der Branche darüber spekuliert. Am Sonntag war bei Hapag-Lloyd dann von „fortgeschrittenen Gesprächen“ ⁠über einen möglichen Erwerb sämtlicher Anteile an ZIM die Rede. Da hieß es aber noch, dass die Übernahme im Laufe dieser Woche vollzogen werde. Scheinbar ging es nun schneller als gedacht. Hapag-Lloyd war nicht der einzige Interessent: Auch ‌die Reedereien Møller-Mærsk und MSC sollen Interesse an ZIM angemeldet haben. Über mehrere Monate führte ZIM Verhandlungen mit potenziellen Käufern, teilt die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Berufung auf eine mit den Details vertraute Person mit, die nicht namentlich genannt werden möchte.

Doch nicht überall löst die Übernahme Freude aus: Bei den Beschäftigten der im Mittelmeerhafen Haifa ansässigen Reederei stießen die Übernahmepläne auf Widerstand, berichtete die israelische Zeitung Globes. Der Betriebsrat habe zum Streik aufgerufen, weil er in die Entscheidung nicht eingebunden worden sei. ZIM hatte bereits im November erklärt, es habe nicht bindende Übernahme-Angebote erhalten und seit Monaten die strategischen Möglichkeiten des Unternehmens ausgelotet. Von ZIM war zunächst keine Stellungnahme bekannt.

Fraglich ist auch, wie der Zukauf am Hapag-Lloyd-Stammsitz in Hamburg aufgenommen wird. Die Stadt Hamburg hält ein Aktienpaket von fast 14 Prozent an Hapag-Lloyd. Zuletzt hatte der Einstieg des Reederei-Riesen MSC beim Hamburger Hafenbetreiber HHLA für viel Aufregung in der Hansestadt gesorgt. Großaktionäre bei Hapag-Lloyd sind mit je 30 Prozent die chilenische Reederei CSAV und der aus ⁠Hamburg stammende Milliardär Klaus-Michael Kühne. Kleinere Anteilspakete halten die Staatsfonds von Katar und Saudi-Arabien.