Von Elisabeth Dostert, Björn Finke, Thomas Fromm, Helmut Martin-Jung, Sonja Salzburger und Dieter Sürig, München

Es sind die letzten Wochen von Olaf Scholz als Bundeskanzler, und es gibt vielleicht keinen besseren Platz als diese Messe, um über den Welthandel und offene Märkte zu sprechen – gerade in diesen Zeiten. Scholz nutzt also Zeit und Ort, um sich mit Kanada, dem diesjährigen Partnerland, zu solidarisieren und US-Präsident Donald Trump für seine aggressive Zollpolitik zu kritisieren. „We stand by your side!“, sagte er. Die Antwort auf Abschottung, Zölle und „America first“ laute: mehr freier Handel, mehr Wettbewerbsfähigkeit und mehr technologische Souveränität. Und damit vielleicht auch: mehr internationale Messen? Mehr Veranstaltungen wie diese hier in Hannover? Es gab Zeiten, da waren solche Veranstaltungen ja noch die wichtigsten Ereignisse des Jahres – zumindest für die Unternehmen und ihre Kunden. Begehbare Schaufenster, Industrie zum Anfassen, der Ort, an dem Unternehmen zeigen konnten, was sie haben, was sie können, was sie planen. Zur großen Hannover-Messe zum Beispiel, da kamen sie alle, jahrzehntelang. Die Bundeskanzlerin, der frühere US-Präsident Barack Obama, sogar Wladimir Putin bereiste, kurz bevor er dann zum brutalen Kriegstreiber wurde und die Ukraine überfallen ließ, die Messestände in Niedersachsen. Dann kam Corona über die Welt, die Messen schlossen, und danach war vieles anders. Allein bei der Deutschen Messe in Hannover sollen bis 2027 300 der 850 Stellen abgebaut werden. Und woanders? Nun, bei einigen läuft es besser denn je, andere sind sogar hinzukommen. Und einige gibt es schon gar nicht mehr. Ein Überblick mit Erinnerungen.