Cum-Ex:Das ist die heißeste Spur auf der Suche nach Bergers Millionen

Von Jan Diesteldorf und Nils Wischmeyer

Der als Schlüsselfigur im Cum-Ex-Steuerskandal angeklagte Hanno Berger soll nach seiner Flucht in die Schweiz im vergangenen Jahrzehnt mehr als 20 Millionen Euro an mutmaßlicher Tatbeute nach Dubai verschoben haben, um sie vor dem Zugriff der deutschen Behörden zu schützen. Das sagen mehrere mit der Sache vertraute Personen. Bislang geheime Dokumente, die der Süddeutschen Zeitung und dem WDR vorliegen, zeigen nun erstmals die Vermögensverhältnisse der Dubaier Struktur - und wie von dort aus Geld in eine Immobilien-Holding in der Schweiz und an Familienmitglieder von Hanno Berger floss.