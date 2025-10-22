Während Europa menschenähnliche Roboter noch belächelt, investiert China Milliarden in ihre Weiterentwicklung. Ihr Ziel: eine neue Arbeitswelt zu erschaffen. Ein schwäbisches Unternehmen mischt nun mit.

Die Straße zum neuen China-Büro des deutschen Unternehmens Neura Robotics ist geschmückt wie für einen Staatsbesuch. Dunkelblaue Flaggen mit weißem Firmenlogo säumen den Zufahrtsweg durch das Industriegebiet von Hangzhou, wo sich sonst Fabriken für Akkus, Drohnen und Halbleiter aneinanderreihen. An diesem Nachmittag feiert hier der Mittelständler aus dem schwäbischen Metzingen die Eröffnung seines ersten Büros in China und will sich ganz offensichtlich nicht verstecken.