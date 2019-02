8. Februar 2019, 20:16 Uhr Handelsstreit USA verhandeln mit China

Die USA haben im Handelsstreit mit China hochrangige Gespräche für den 14. und 15. Februar in Peking angekündigt. Daran sollen sowohl der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer als auch Finanzminister Steven Mnuchin teilnehmen, erklärte das Präsidialamt am Freitag. Zudem sei am 11. Februar zunächst ein Treffen auf Stellvertreter-Ebene geplant. Einem Bericht des Senders CNBC zufolge könnte die Frist für eine Einigung auch erst einmal über den 1. März hinaus verlängert werden. US-Präsident Donald Trump hat bislang weitere Strafmaßnahmen gegen China angedroht, sollte es bis dahin keine Verständigung geben. Beide Staaten überziehen sich seit Monaten mit Zöllen und Gegenzöllen. Der Streit belastet die Weltwirtschaft.