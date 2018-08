8. August 2018, 20:46 Uhr Handelsstreit mit China USA erheben weitere Zölle

Die Vereinigten Staaten legen nach und wollen chinesische Produkte mit weiteren Abgaben belegen. China reagiert prompt - in gleichem Maße. Eine Auswirkung des Handelsstreits: Der Handel zwischen den beiden Ländern boomt.

Von Christoph Giesen , Peking

Der Handelsstreit zwischen China und den Vereinigten Staaten geht in die nächste Runde: Vom 23. August an sollen weitere Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von etwa 16 Milliarden Dollar anfallen. Das teilte das Büro des Handelsbeauftragten in Washington mit. Betroffen sind demnach 279 Produkte, darunter etwa Metalle, Schmierstoffe, Chemikalien und Elektronik. China reagierte mit der Ankündigung, man werde Gegenzölle in der gleichen Höhe erheben. Bereits im Juli hatten beide Seiten gegenseitige Zölle in Höhe ...