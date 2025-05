Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Richard McPhail zeigte seinen Kollegen in dieser Woche mal, wie man sich als echter amerikanischer Held präsentiert, als Captain America. Als Manager, der das Wohl seines Landes über das seiner Firma stellt und keine Unsicherheit verbreitet wie die anderen mit ihrem verängstigten Geseiere. „Grundsätzlich haben wir vor, unsere Preise auf dem aktuellen Niveau zu halten“, sagte der Finanzchef der Baumarkt-Kette Home Depot. Mehr noch: Mehr als die Hälfte der in den 2347 Filialen verkauften Güter werde in den USA produziert; in China wolle man künftig weniger herstellen; laut McPhail solle „kein Land mehr als zehn Prozent“ produzieren. Die All-American-Firma Home Depot, so die Botschaft von McPhail, abhängig von und Angst vor: niemandem.