Von Jan Diesteldorf, Alexander Mühlauer

Um 9:36 Uhr am Mittwochmorgen kamen die Glückwünsche. Die Präsidentin der Europäischen Kommission verschickte sie auf der Plattform X, deren Eigentümer Elon Musk zuletzt so laut für Donald Trump getrommelt hatte wie niemand sonst. Sie gratuliere Trump „ganz herzlich“ zum Wahlsieg, schrieb Ursula von der Leyen. Die EU und die USA seien mehr als nur Verbündete. Und weiter: „Lassen Sie uns gemeinsam an einer starken transatlantischen Agenda arbeiten.“ So klingt also die Einladung aus Europa. Die Frage ist nur: Nimmt Trump sie auch an?