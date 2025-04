Von Gregor Scheu

In seiner 16-minütigen Pressekonferenz verlor Guo Jiakun, Sprecher des chinesischen Handelsministeriums, am Donnerstag kein einziges Wort über die gerade erst verhängten US-Strafzölle in Höhe von 34 Prozent. Stattdessen bezeichnete er die USA allgemein als „Rüpel“, die dringend ihr Handeln überdenken sollten. Denn in einem Handelskrieg gebe es keine Gewinner.