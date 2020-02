Oranienburg (dpa/bb) - Rund 70 Millionen Euro investiert der Lebensmittelhändler Rewe in den Ausbau seines Logistiklagers in Oranienburg (Oberhavel). Ein angrenzendes etwa 35 000 Quadratmeter großes Grundstück sei dafür erworben worden, teilte das Unternehmen am Freitag anlässlich des ersten Spatenstichs mit. Dadurch verdreifache sich unter anderem der Platz für Obst und Gemüse auf 9200 Quadratmeter. In etwa anderthalb Jahren solle der Umbau fertig sein, sagte Stefan Hörning, Vorsitzender der Geschäftsleitung Rewe Ost. Mehr als 500 Supermärkte werden täglich mit Lebensmitteln versorgt.

Für die Hauptstadtregion sei die Logistikbranche mit ihren etwa 200 000 Beschäftigten eine Wachstumsbranche, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). Kaum eine Branche habe sich in den vergangenen Tagen so stark entwickelt.