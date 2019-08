Buchhändler Thalia will künftig auch Spielzeug verkaufen

Berlin (dpa) - Nach der Ankündigung einer Fusion mit dem Konkurrenten Mayersche will Deutschlands größte Buchhandelskette Thalia künftig auch Spielzeug verkaufen. "Aus vielen Innenstädten sind die Fachhändler doch längst verschwunden und haben eine Lücke hinterlassen", sagte Thalia-Chef Michael Busch der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Montag). Nach dem Vorbild des Fusionspartners werde Thalia in den kommenden Monaten in den großen Läden bis zu 1000 Quadratmeter große Spielwarenabteilungen einrichten.