München (dpa/lby) - Hunderttausende Menschen waren am ersten Adventssamstag in den Innenstädten Bayerns unterwegs. Viele ließen sich Glühwein, Punsch oder eine Bratwurst schmecken - in weihnachtlicher Kauflaune waren aber nicht alle. Der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann, sagte: "Zwar wurde das Ergebnis des ersten Adventssamstags des vergangenen Jahres erreicht, doch viele Händler hätten sich zum Start in die drei wichtigsten Wochen des Jahres etwas mehr erhofft." Von einem "Geschenke-Fieber" könne bislang noch keine Rede sein.

"Viele Kunden scheinen offenbar wieder bis zur letzten Minute zu warten und haben geschaut, aber nicht gekauft", stellte Ohlmann fest. Sein Verband erwartet in den Weihnachtsmonaten November und Dezember einen Umsatz von rund 14 Milliarden Euro.