Mannheim (dpa/lsw) - Auf Besitzer von Ölheizungen könnten mit dem Klimapaket der Bundesregierung Kosten in enormer Höhe zukommen. Ab 2026 dürften sie demnach kaputte Heizkessel nicht mehr ersetzen, sagte Thomas Rundel, Vorsitzender des Verbands für Energiehandel Südwest-Mitte, am Dienstag in Mannheim. Vielmehr müssten sie auf eine mit erneuerbaren Energien kombinierte Technik umsteigen. Rundel: "Die Verunsicherung der Verbraucher ist groß."

Gerade in Regionen ohne Gas- und Fernwärmeanschluss seien die Alternativen rar: die aus Lagerungsgründen wenig geeigneten Holz-Pellets oder Wärmepumpen. Für letzteres sei die Komplettsanierung des Gebäudes notwendig. Der Verbraucher käme dafür schnell auf Kosten in sechsstelliger Höhe zu. Jeder sollte nach Rundels Auffassung entscheiden dürfen, wie er oder sie heizt. "Wir fordern Technologieoffenheit."

Sein Verband erwartet, dass durch schrittweise Beimischung synthetischer Heizstoffe die Ölheizung bis 2050 klimaneutral sei - also ohne Kohlendioxidausstoß. Vor diesem Hintergrund müsse auch die Modernisierung von Ölheizungen in Kombination mit Dämmung und erneuerbarer Energie gefördert werden wie es bei Gasversorgung bereits der Fall sei. Der VEH vertritt 400 Firmen in Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen.