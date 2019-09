Versandzentrum in Haldensleben seit 25 Jahren in Betrieb

Haldensleben (dpa/sa) - Die Hermes Fulfilment GmbH hat am Freitag das 25-jährige Bestehen des Versandzentrums in Haldensleben (Landkreis Börde) gefeiert. Seit 1994 wurde der Standort nach Unternehmensangaben vier Mal ausgebaut und um eine Betriebsstätte im Südhafen ergänzt. Rund eine halbe Milliarde Euro seien bislang in Haldensleben investiert worden, hieß es.

Hermes Fulfilment organisiert dort nach eigenen Angaben für Handelsgesellschaften der Otto Group die Warenlagerung, packt Pakete und Tüten mit den im Internet bestellten Artikeln. Bis zu 300 000 Sendungen werden demnach jeden Tag zusammengestellt und für Endkunden in Deutschland und den europäischen Nachbarländern verladen.

Derzeit arbeiten rund 3800 Beschäftigte in dem Versandzentrum. Damit ist Hermes Fulfilment der größte Arbeitgeber in Haldensleben. Das Unternehmen gehört zur Hermes Gruppe, die ihrerseits Teil der Otto Group ist, einem der größten Online-Händler weltweit.