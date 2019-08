Göhren-Lebbin (dpa/mv) - Die rund 32 000 Beschäftigten im Einzelhandel Mecklenburg-Vorpommerns bekommen von September an mehr Geld. Wie Arbeitnehmer-Vertreter Matthias Baumgart am Mittwoch in Göhren-Lebbin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) sagte, einigten sich die Gewerkschaft Verdi und der Handelsverband Nord in der zweiten Runde auf eine stufenweise Anhebung der Löhne und Gehälter.