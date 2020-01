Hamburg/Gallin (dpa/mv) - Das Handelsunternehmen Tchibo gibt sein Lager- und Distributionszentrum in Gallin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schrittweise bis Anfang 2023 auf. Die Anforderungen an die Logistik hätten sich in den vergangenen Jahren erheblich verändert, erklärte ein Sprecher des Unternehmens am Donnerstag in Hamburg.

Künftig werde Tchibo alle europäischen Standorte und das Online-Geschäft entlang der Waren-Achse Bremen, Neumarkt (Bayern) und Cheb (Tschechien) versorgen. In den kommenden drei Jahren würden die Aufgaben aus Gallin Schritt für Schritt an andere Standorte verlagert. "Diesen langen Vorlauf nutzt das Unternehmen, um für seine Mitarbeiter faire Lösungen für den Übergang zu finden", erklärte der Sprecher. Ein erstes umfangreiches Maßnahmenpaket sei dazu bereits aufgelegt worden. Im ersten Quartal 2023 werde das Lager dann an den Vermieter zurückgegeben.

Bei Tchibo in Gallin arbeiten laut "Schweriner Volkszeitung" (Donnerstag) rund 600 Menschen. Bürgermeister Klaus-Dieter Müller nannte den Rückzug des Handelsunternehmens aus seiner Gemeinde einen Schlag ins Kontor. "Viele Galliner arbeiten da", sagte er. Doch als Bürgermeister könne er da nichts machen, es handele sich um eine betriebswirtschaftliche Entscheidung des Unternehmens.

Im Gewerbegebiet Valluhn-Gallin an der A24 nahe der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein arbeiten nach Müllers Worten mehr als 4000 Menschen in 24 Betrieben. Neben einigen produzierenden Unternehmen ist die Logistik wegen der Nähe zu Hamburg und zur Autobahn stark vertreten.