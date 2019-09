Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landeshauptstadt profiliert sich weiter als Logistik-Standort für Internethändler. Amazon nahm am Donnerstag offiziell ein Verteilzentrum für Päckchen und Pakete in Betrieb, die vor allem an Kunden in Thüringen gehen sollen. Mit dem Start im September liegt das Unternehmen im selbst gesetzten Zeitplan. In dem Verteilzentrum sind nach Angaben von Amazon rund 100 Arbeitsplätze entstanden. Hinzu kämen etwa 400 Arbeitsplätze von Fahrern bei regionalen Transportfirmen, die die Lieferungen zu den Kunden bringen. Amazon kündigte an, dass in Erfurt bestellte Waren noch am selben Tag ausgeliefert würden.