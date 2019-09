Erfurt (dpa/th) - Mit Amazon eröffnet ein weiterer Online-Händler ein Logistikzentrum in Erfurt. Das Verteilzentrum für Päckchen und Pakete für Kunden vor allem in Thüringen gehe am 26. September in Betrieb, teilte das Unternehmen am Montag mit. Damit liegt Amazon im selbst gesetzten Zeitplan.

Nach früheren Angaben entstehen in einer ersten Ausbaustufe rund 100 Arbeitsplätze. Dazu kämen etwa 400 Arbeitsplätze von Fahrern bei regionalen Transportfirmen, mit denen zusammengearbeitet würde. Bundesweit gebe es 13 solcher regionalen Auslieferungszentren, die dazu dienen, bestellte Waren möglichst schnell zu den Kunden zu bringen.