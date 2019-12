Dresden (dpa/sn) - Der Handelsverband Sachsen ist mit dem Weihnachtsgeschäft 2019 "verhalten zufrieden". Dieses Zwischenfazit zog Hauptgeschäftsführer René Glaser an Heiligabend: "Wir hatten große Hoffnungen in das Weihnachtsgeschäft. Die haben sich teilweise bestätigt. Wir liegen ungefähr auf dem Vorjahresniveau", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Im Vorjahr waren im November und Dezember im sächsischen Handel rund 4,3 Milliarden Euro Umsatz erzielt worden. Mit dieser Größenordnung rechne man auch in diesem Jahr.

Nach den Worten von Glaser hoffen die Händler nun auf gute Geschäfte an den Tagen bis Silvester. Schon seit einigen Jahren gebe es den Trend, dass die Nachfrage an den letzten Tage des Jahres groß sei. "Wir hoffen, dass der Endspurt richtig gut wird." Glaser zufolge waren die klassischen Weihnachtsgeschenke auch in diesem Jahr die Renner: Spielzeug, Parfüm, Unterhaltungselektronik, Bücher und Gaming-Zubehör. Sehr viele Menschen würden aber auch Gutscheine kaufen.