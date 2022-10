Von Saskia Aleythe, Hamburg, Claus Hulverscheidt und Roland Preuß, Berlin

Alle paar Sekunden wird ein neuer Container von einem Spezialfahrzeug auf dem Terminal Tollerort zu dem riesigen Frachter gefahren, der seit drei Tagen am Hamburger Hafen liegt. Die Cosco Gemini ist 400 Meter lang, hat Platz für etwa 21 000 Stahlboxen. An mehreren Kränen wird sie beladen an diesem Dienstag, die Container voller Waren werden in die Höhe gezogen und an die richtige Stelle auf dem Schiff wieder abgelassen. Warnsignale piepen, Metall knallt auf Metall. Detailarbeit ist das, "Tetris für Erwachsene" nennen es die Logistiker. Was hier am Tollerort passiert, interessiert mittlerweile nicht mehr nur die Hanseaten. Der Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Cosco beim Hamburger Hafen hat in Berlin einen Streit unter den Ampel-Koalitionären ausgelöst, der sich Wochen hinzog. Am Montagabend dann war ein Kompromiss gefunden.