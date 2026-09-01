Es wäre wohl vermessen, Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz als Visionär zu bezeichnen. Doch beim Thema Wohnen machte er vor mehr als zwölf Jahren, damals noch als Oberbürgermeister von Hamburg, eine durchaus treffende Prognose: „Wir wissen, dass Hamburg weiter wachsen wird“, sagte er am 28. Mai 2014 auf einer Veranstaltung. Angesichts „feststehender Stadtgrenzen“ werde man also etwas näher zusammenrücken müssen. So kann man es in einem Redemanuskript nachlesen. Zusammenrücken, das klingt fast gemütlich. Fast.
Wohnen„Ich sehe keinen Bauboom in Hamburg“
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Für die Hansestadt wurden relativ viele Baugenehmigungen erfasst: 44,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Doch die guten Zahlen trügen, sagt ein Experte.
Von Paulina Würminghausen, Hamburg
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