Von Paulina Würminghausen, Hamburg

Es geht staatsmännisch zu in diesen Zeiten. Auch im „kleinsten Staat der Welt“, wie auf einem Plakat am Eingang steht, im Miniatur-Wunderland in der Hamburger Speicherstadt. Steigt man die Treppen der größten Modelleisenbahnanlage der Welt ein paar Stockwerke nach oben, vorbei an Mini-Wüsten, Mini-Yachten und Mini-Konzerten, steht da ein Mann mit verstrubbelten Haaren und Kapuzenpulli. Es sei ihm ja fast peinlich, sagt er, schließlich sei es so ein Herzensthema für ihn. Aber: „Wir haben die Mobilitätswende verschlafen.“ Der Mann wirkt ehrlich betroffen, ja, fast schon verzweifelt.