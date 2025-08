Ab sofort ist die Stecke Hamburg-Berlin dicht. Die Deutsche Bahn saniert hier neun Monate lang die Gleise, Züge müssen lange Umleitungen fahren. Und vor Ort fragt man sich: Ist das wirklich nötig?

Von Vivien Timmler, Ludwigslust

Die lila Busse fahren schon durch Ludwigslust. Sie gehören der Deutschen Bahn – und eigentlich nicht hierhin. Normalerweise sind es knallgelbe Busse, die die Menschen im Landkreis durch die Gegend fahren, meist vom Dorf in die Stadt oder zum Bahnhof. Der ist für viele Menschen in der Region das Tor zur Welt, so staatstragend formulieren sie es hier. Das 12 000-Einwohner-Städtchen Ludwigslust liegt an einer der wichtigsten Bahnstrecken Deutschlands, in einer Dreiviertelstunde ist man mit dem ICE in Hamburg, etwas mehr als eine Stunde ist es bis Berlin.