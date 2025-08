Seit drei Tagen ist die Strecke Hamburg – Berlin dicht, Fahrgäste sind auf den Schienenersatzverkehr angewiesen. Wie der funktioniert und was für Probleme es noch gibt.

Von Vivien Timmler und Paulina Würminghausen, Hamburg/Berlin

Gähnende Leere an einer Bushaltestelle im Hamburger Osten. Hier, am U-Bahnhof Steinfurther Allee, der eigentlich der Knotenpunkt für den Schienenersatzverkehr Richtung Berlin sein sollte, ist am Montagmorgen so gut wie nichts los. Nur ein paar lilafarbene Busse stehen herum, die Deutsche Bahn würde sagen: „verkehrspurpur“.