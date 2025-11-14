Wer dieser Tage Zuversicht sucht, findet sie bei Belén Garijo, 65. Sie schaue immer noch mit etwas mehr Optimismus auf das Land, als es viele Deutsche tun, sagt die Chefin des Technologiekonzerns Merck aus Darmstadt. Das heißt nicht, dass sie rundum zufrieden ist. Dass Europa so extrem verwundbar sei und nicht geeint, frustriere sie schon. Die Medizinerin aus Spanien arbeitet seit 2011 für Merck, im Mai 2021 wurde sie die Chefin von fast 63 000 Mitarbeitern und 21,2 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2024. Was sie im nächsten Mai machen will, nachdem sie die Führung an ihren Vorstandskollegen Kai Beckmann abgegeben hat? Erst einmal entspannen, sagt sie. Noch aber ist es nicht so weit – jetzt sitzt sie erst einmal in einem kleinen Besprechungszimmer in Darmstadt.