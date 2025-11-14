Wer dieser Tage Zuversicht sucht, findet sie bei Belén Garijo, 65. Sie schaue immer noch mit etwas mehr Optimismus auf das Land, als es viele Deutsche tun, sagt die Chefin des Technologiekonzerns Merck aus Darmstadt. Das heißt nicht, dass sie rundum zufrieden ist. Dass Europa so extrem verwundbar sei und nicht geeint, frustriere sie schon. Die Medizinerin aus Spanien arbeitet seit 2011 für Merck, im Mai 2021 wurde sie die Chefin von fast 63 000 Mitarbeitern und 21,2 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2024. Was sie im nächsten Mai machen will, nachdem sie die Führung an ihren Vorstandskollegen Kai Beckmann abgegeben hat? Erst einmal entspannen, sagt sie. Noch aber ist es nicht so weit – jetzt sitzt sie erst einmal in einem kleinen Besprechungszimmer in Darmstadt.
Merck„Eine Abkoppelung von China ist unmöglich“
Lesezeit: 8 Min.
Im Frühjahr tritt Merck-Chefin Belén Garijo ab. Sie erzählt, warum sie in Deutschland investiert, welche Rolle das Land in Europa spielen sollte und was sie hier sofort verändern würde – wenn sie könnte.
Interview: Elisabeth Dostert und Thomas Fromm, Darmstadt
Wirtschaftsweise:„Wir sollten die Macht der Reichen in Deutschland begrenzen“
Vermögen sind in Deutschland sehr ungleich verteilt, stellen die Wirtschaftsweisen im neuen Gutachten fest. Achim Truger fordert, reiche Firmenerben steuerlich stärker zu belasten – wobei es einen Konflikt mit Ratsmitglied Veronika Grimm gibt.
Lesen Sie mehr zum Thema