7. Dezember 2018, 14:14 Uhr Halbleiter Infineon setzt weiter auf Boom

Der Chipkonzern zeigt sich optimistisch und investiert in zusätzliche Kapazitäten. Doch die Anleger an der Börse reagieren skeptisch.

Der Halbleiterhersteller Infineon profitiert weiter von hoher Nachfrage: Gute Geschäfte mit Halbleitern für die Automobilindustrie, für Industrieantriebe und Windenergie ließen Umsatz und Ergebnis im vergangenen Geschäftsjahr 2017/18 steigen. Die Aktionäre sollen daher eine höhere Dividende erhalten, wie der Konzern mitteilte.

Für die weitere Entwicklung zeigte sich Konzernchef Reinhard Ploss zuversichtlich. "Wir starten mit gut gefüllten Auftragsbüchern ins Geschäftsjahr 2019 und wollen weiter überdurchschnittlich wachsen." So erwartet der Chiphersteller für das neue Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von elf Prozent. Damit würde sich das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr beschleunigen, als Infineon ein Umsatzplus von acht Prozent auf knapp 7,6 Milliarden Euro erreichte.

Infineon hatte zuletzt umfangreiche Investitionen in den Ausbau der Kapazitäten angekündigt, etwa in Dresden oder im österreichischen Villach. 2018/19 will der Konzern insgesamt 1,6 bis 1,7 Milliarden Euro investieren. Für das Auftaktquartal erwartet Infineon eine saisonal typische Schwäche, der Umsatz dürfte dabei um vier Prozent sinken.

Das Schlussquartal lieferte derweil starke Ergebnisse. Der Umsatz stieg um zwölf Prozent auf zwei Milliarden Euro, das operative Ergebnis nahm um mehr als ein Fünftel auf 400 Millionen Euro zu. Nahezu alle Sparten konnten zulegen, auch das Automobilgeschäft. Wermutstropfen im Quartal war der gesunkene Konzernüberschuss. Hier belasteten erhöhte Rückstellungen im Zusammenhang mit der ehemaligen Tochter Qimonda das Ergebnis. Hintergrund ist eine seit Jahren laufende Klage des Insolvenzverwalters von Qimonda. Die Anleger reagierten skeptisch, die Aktie rutschte nach anfänglichen Kursgewinnen deutlich ins Minus. Es mehrten sich Stimmen, die einen Konjunkturabschwung befürchten.