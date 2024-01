Von Okan Mese und Nina Nöthling, Köln

Auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt in Erfurt testen Kinder, wie schnell sich Taschentücher entzünden. Als das Papier brennt, werfen sie es in einen Altpapiercontainer, der direkt neben dem Supermarkt steht. Schnell steht der Container in Flammen, kurz darauf greift das Feuer auf den Supermarkt über. Das Gebäude brennt vollständig nieder. Zum Glück kommen keine Menschen zu Schaden. Doch der Schaden geht in die Millionen. Den mussten die Eltern der Kinder aber nicht bezahlen. Sie waren haftpflichtversichert, die Gothaer zahlte.