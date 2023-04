Kommentar von Max Muth

Dieses Mal hat es Adesso erwischt. Der IT-Dienstleister aus Dortmund ist Opfer eines professionellen Hackerangriffs geworden. Vermutlich waren es Staatshacker aus Russland oder China. Gegen solche motivierte und gut ausgebildeten Angreifer haben Unternehmen kaum eine Chance. Deswegen ist gehackt zu werden keine Schande. Entscheidend ist, wie Unternehmen damit umgehen, wenn es passiert. In diesem Fall hat Adesso auf ganzer Linie versagt. Dass die Öffentlichkeit nur in den seltensten Fällen von solchen Hackerangriffen erfährt - geschenkt. Doch in diesem Fall brauchte es sogar einen Whistleblower, damit das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) davon erfährt.